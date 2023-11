Tiroler ÖVP-Landesrat fordert Vorziehen der Konjunkturmaßnahmen

Tirols Wirtschaftslandesrat Mario Gerber (ÖVP) hat sich für eine Vorziehung der Konjunkturmaßnahmen der türkis-grünen Bundesregierung ausgesprochen. Das Konjunkturpaket, das die Regierungsspitze Mitte Oktober präsentiert hatte und das im Staatshaushalt 2024 schlagend werden soll, müsse in Zeiten der leichten Rezession vor allem "dem Tiefbau und der Bauwirtschaft" möglichst rasch unter die Arme greifen, betonte Gerber am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Schließlich sei diese Sparte in Tirol - neben Tourismus und Industrie - "ein wichtiger Pfeiler in schwierigen Wirtschaftszeiten". Dort gebe es jedoch, wie in der Industrie, "dunkle Wolken am Horizont". In "Kooperation von Land und Bund" werde sich das aber bewältigen lassen, betonte Gerber. Als Wirtschaftslandesrat wolle er diesbezüglich jedenfalls "Akzente setzen" und Themen wie Digitalisierung, Mitarbeitermangel und Unternehmensgründungen konkret angehen.

Ein wichtiger Partner in dieser Hinsicht sei auch die Standortagentur Tirol, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen feiert. "Deren Aufgabengebiete wie Betriebsansiedelungen sowie der Transfer von Wissen und Informationsaustausch sind zentral für die Tiroler Wirtschaft", erklärte Gerber. Auch deren Funktion, Arbeitskräfte aus dem EU-Inland und EU-Ausland anzusprechen, lobte der Landesrat ausdrücklich: "Die Wirtschaft braucht in Zeiten des Mitarbeitermangels dringend motivierte Mitarbeiter."

Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol, machte weitere Themen aus, die für den Standort Tirol in Zukunft wichtig sein werden. "Es wird auch verstärkt um Kreislaufwirtschaft und um Gesundheit und Life-Sciences gehen", hielt er fest. Auch "Start-Ups" müsse man mit vollen Kräften unterstützen, sowohl finanziell als auch auf beratender Ebene, so Hofer.

Das unterstrich auch eine Wirkungsanalyse des Tuns der Standortagentur Tirol, die von "Economica", einem Institut für Wirtschaftsforschung, durchgeführt wurde. "Mit dem Fokus auf Gründungen nimmt man die Zukunftsgestaltung der Tiroler Wirtschaft aktiv in die Hand", sagte Christian Helmenstein, Mitglied des Institut-Vorstandes. "Durch die Begleitung von Gründern setzt man am dort an, wo es in Tirol noch Verbesserungspotenzial gibt, nämlich bei den Unternehmensgründungen." Ansonsten stehe Tirol "gut da" und dürfe sich als Tourismusland vor allem auch als Industrieland fühlen, erklärt er.

Die Standortagentur Tirol unterstützt seit 1998 heimische Unternehmen. Seit 2006 begleite sie insgesamt 405 Betriebsansiedelungen und 55 Betriebe zwischen 2016 und 2022 bei der Erweiterung ihres Unternehmens. Insgesamt wurden über 100 Mio. Euro Zuschüsse an 244 Projektträger aus den Bereichen Forschung, Technologie und Innovation ausbezahlt.

fin/ede/tpo