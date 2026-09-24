"Tiroler Sprit-Aufschlag" - Mattle startet Preisuntersuchung

Nachdem er die Bundesregierung dazu aufgefordert hatte, rechtlich gegen den "Tiroler Sprit-Aufschlag" vorzugehen - im Bundesland sind die Preise für Super und Diesel meistens am höchsten - und eine amtliche Untersuchung nach dem Preisgesetz eingemahnt hatte, wird Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) nun vorerst selber aktiv. Tirol starte selbst eine "objektive und ergebnisoffene Preisuntersuchung", hieß es am Donnerstag.

Mit Wirtschaftsprofessor Gottfried Tappeiner und Unterstützung der Tiroler Arbeiterkammer wolle man den "Spritmarkt unter die Lupe nehmen", hieß es aus dem Landhaus. Auf Basis der Erhebungen und bei Vorliegen von "Unregelmäßigkeiten" wollte Mattle dann "rechtliche Schritte gegen den Tiroler Sprit-Aufschlag ergreifen", um einen fairen und funktionierenden Markt sicherzustellen. Gleichzeitig mahnte der Landeshauptmann auch abermals rechtliche Maßnahmen seitens der von seiner Partei geführten Bundesregierung ein. Aber: Sollte sich die Bundesregierung nicht im Stande sehen, den Tiroler Sprit-Aufschlag zu "benennen und zu beenden", dann werde er selbst dahingehend tätig werden.

Konkret solle die Tiroler Preisuntersuchung feststellen, wie sich die Preise für Diesel und Super 95 in den einzelnen Regionen Tirols entwickeln und in welchem Ausmaß die festgestellten regionalen Preisunterschiede durch objektive Kostenfaktoren erklärbar seien. Darüber hinaus werde man untersuchen, wie sich Beschaffungskosten und internationale Preisentwicklungen auf die Tiroler Endkundenpreise auswirken und wie rasch Veränderungen der Beschaffungskosten an die Konsumenten weitergegeben würden. Und nicht zuletzt, ob die festgestellten regionalen Unterschiede auf "Besonderheiten der jeweiligen Märkte zurückzuführen sind oder darüber hinausgehende Auffälligkeiten in der Preisgestaltung bestehen". All diese Fragen wollte Mattle zuletzt auch von der Bundesseite geklärt haben, nachdem die Arbeiterkammer die Sprit-Causa zuvor auf das politische Tapet gebracht hatte.

ede/nai/cri