Tirupati Fincorp präsentierte Quartalsergebnisse

Tirupati Fincorp präsentierte in der am 20.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,340 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 20,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 67,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,640 INR gegenüber -0,980 INR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 47,35 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 185,42 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at