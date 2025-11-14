Tirupati Fincorp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tirupati Fincorp lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,16 INR. Im Vorjahresquartal hatten -1,680 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 87,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,3 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 617,6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at