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09.11.2026 06:31:29
Tirupati Foam präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Tirupati Foam präsentierte in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,24 INR je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,09 Prozent auf 334,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 228,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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