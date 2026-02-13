Tirupati Foam: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Tirupati Foam hat am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,00 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tirupati Foam 1,35 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 18,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 305,3 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 247,8 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at