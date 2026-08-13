Tirupati Foam verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tirupati Foam hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 1,54 INR. Im letzten Jahr hatte Tirupati Foam einen Gewinn von 0,960 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tirupati Foam im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 280,9 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 229,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at