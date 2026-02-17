|
Tirupati Sarjan präsentierte Quartalsergebnisse
Tirupati Sarjan hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Tirupati Sarjan hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,43 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,460 INR je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal hat Tirupati Sarjan mit einem Umsatz von insgesamt 690,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 534,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 29,08 Prozent gesteigert.
