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09.11.2026 06:31:29
Tirupati Sarjan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Tirupati Sarjan hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 540,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 42,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,3 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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