Tirupati Starch Chemicals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Tirupati Starch Chemicals ließ sich am 14.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tirupati Starch Chemicals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 INR. Im Vorjahresviertel hatte Tirupati Starch Chemicals 0,690 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Tirupati Starch Chemicals im vergangenen Quartal 892,3 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tirupati Starch Chemicals 1,03 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at