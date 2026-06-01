|
01.06.2026 06:31:29
Tirupati Starch Chemicals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tirupati Starch Chemicals hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 2,55 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tirupati Starch Chemicals 1,61 INR je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Tirupati Starch Chemicals mit einem Umsatz von insgesamt 898,6 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 975,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 7,84 Prozent verringert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,74 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,85 INR je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 3,63 Milliarden INR, gegenüber 3,86 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,94 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit unterschiedlichen Richtungen -- ATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.