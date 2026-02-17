Tirupati Starch Chemicals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tirupati Starch Chemicals veröffentlichte am 14.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,57 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,73 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tirupati Starch Chemicals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,34 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 919,4 Millionen INR im Vergleich zu 992,2 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at