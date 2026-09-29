Novo Nordisk Aktie

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WKN: 866931 / ISIN: US6701002056

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29.09.2026 18:54:45

Tirzepatide or Semaglutide? Novo Nordisk Says Higher Semaglutide Dose Shows Cardiovascular Edge Over Eli Lilly's Tirzepatide (CORRECTED)

This article Tirzepatide or Wegovy? Novo Nordisk Says Higher Semaglutide Dose Shows Cardiovascular Edge Over Eli Lilly's Tirzepatide originally appeared on Benzinga.com

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