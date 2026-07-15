TISCO Financial Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

TISCO Financial Group äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,68 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,620 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 185,7 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 187,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at