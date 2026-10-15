TISCO Financial Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TISCO Financial Group hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,25 THB. Im Vorjahresviertel hatte TISCO Financial Group 2,16 THB je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,82 Prozent auf 6,13 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,58 Milliarden THB gelegen.

Redaktion finanzen.at