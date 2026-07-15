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15.07.2026 06:31:29
TISCO Financial Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
TISCO Financial Group hat am 14.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 2,20 THB beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,05 THB je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,81 Prozent auf 6,10 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,15 Milliarden THB in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,18 THB erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 5,06 Milliarden THB belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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