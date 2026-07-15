TISCO Financial Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TISCO Financial Group äußerte sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,20 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,05 THB je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,10 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum waren 6,15 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at