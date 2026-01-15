TISCO Financial Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TISCO Financial Group veröffentlichte am 14.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,64 USD. Im letzten Jahr hatte TISCO Financial Group einen Gewinn von 0,630 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 191,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 183,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,54 USD beziffert. Im Vorjahr hatte TISCO Financial Group 2,44 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 760,09 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 710,51 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at