TISCO Financial Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TISCO Financial Group gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,25 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,16 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,13 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,58 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,24 THB je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 5,17 Milliarden THB geschätzt.

Redaktion finanzen.at