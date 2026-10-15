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15.10.2026 06:31:29
TISCO Financial Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
TISCO Financial Group hat am 14.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 2,25 THB. Im letzten Jahr hatte TISCO Financial Group einen Gewinn von 2,16 THB je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 6,13 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,58 Milliarden THB umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 2,24 THB prognostiziert, während sie den Umsatz bei 5,17 Milliarden THB gesehen hatten.
Redaktion finanzen.at
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