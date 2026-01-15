TISCO Financial Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TISCO Financial Group hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,05 THB, nach 2,13 THB im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TISCO Financial Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,16 Milliarden THB im Vergleich zu 6,25 Milliarden THB im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,32 THB. Im Vorjahr hatte TISCO Financial Group 8,62 THB je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 24,90 Milliarden THB – das entspricht einem Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25,07 Milliarden THB in den Büchern gestanden hatten.

