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15.10.2026 06:31:29
TISCO Financial Group: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
TISCO Financial Group hat am 14.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte TISCO Financial Group einen Gewinn von 0,670 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat TISCO Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 184,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 203,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 9,50 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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