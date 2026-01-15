TISCO Financial Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TISCO Financial Group hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 2,05 THB gegenüber 2,13 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,41 Prozent auf 6,16 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,25 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 8,32 THB je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TISCO Financial Group 8,62 THB je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 24,90 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem TISCO Financial Group 25,07 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at