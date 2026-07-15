TISCO Financial Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

TISCO Financial Group hat sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 2,20 THB beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TISCO Financial Group 2,05 THB je Aktie verdient.

Mit einem Umsatz von 6,10 Milliarden THB, gegenüber 6,15 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,81 Prozent präsentiert.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 THB gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 5,06 Milliarden THB geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at