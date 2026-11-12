Titagarh Wagons gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Titagarh Wagons hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 4,69 INR gegenüber 2,73 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,99 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,93 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at