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02.06.2026 06:31:29
Titagarh Wagons: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Titagarh Wagons stellte am 31.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,97 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,79 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Titagarh Wagons mit einem Umsatz von insgesamt 8,75 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,94 Prozent verringert.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,12 INR, nach 20,41 INR im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Titagarh Wagons im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 17,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31,86 Milliarden INR im Vergleich zu 38,68 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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