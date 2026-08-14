Titagarh Wagons: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Titagarh Wagons gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 3,91 INR. Im letzten Jahr hatte Titagarh Wagons einen Gewinn von 2,30 INR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,65 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Titagarh Wagons einen Umsatz von 6,79 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at