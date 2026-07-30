Titan America Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Titan America Registered hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 470,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 429,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at