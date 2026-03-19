Titan America Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Titan America Registered hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,06 Prozent auf 405,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 389,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,01 USD. Im Vorjahr waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,63 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 1,66 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at