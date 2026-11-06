Titan America Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Titan America Registered hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,22 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 436,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 461,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at