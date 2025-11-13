|
13.11.2025 06:31:28
Titan Biotech: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Titan Biotech hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 9,40 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Titan Biotech 8,10 INR je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 543,6 Millionen INR – ein Plus von 36,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Titan Biotech 398,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
