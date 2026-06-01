01.06.2026 06:31:29

Titan Biotech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Titan Biotech hat am 30.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,63 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Titan Biotech 0,980 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 488,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 351,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,23 INR. Im Vorjahr waren 5,21 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,06 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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