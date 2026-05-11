Titan Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Titan Industries veröffentlichte am 08.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,28 INR. Im Vorjahresviertel waren 9,82 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 80,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 269,20 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 149,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 57,19 INR beziffert, während im Vorjahr 37,62 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 875,84 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 45,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 603,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 57,33 INR je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 771,26 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at