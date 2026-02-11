Titan Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Titan Industries hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 18,98 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11,80 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 254,16 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 177,40 Milliarden INR umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 16,77 INR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 225,82 Milliarden INR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at