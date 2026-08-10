Titan Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Titan Industries hat am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte Titan Industries 12,30 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 213,56 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 165,23 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at