Titan Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Titan Industries gab am 03.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,63 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,94 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 187,25 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 28,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145,34 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 12,05 INR geschätzt. Der Umsatz war auf 156,60 Milliarden INR geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at