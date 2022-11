Titan International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Titan International präsentierte in der am 08.11.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,540 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,170 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 289,3 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 450,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at