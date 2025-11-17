|
17.11.2025 06:31:29
Titan Kogyo Kabushiki Kaisha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Titan Kogyo Kabushiki Kaisha hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Titan Kogyo Kabushiki Kaisha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor wichtigen US-Daten: ATX mit Verlusten -- DAX in Rot -- US-Börsen starten etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt kann man am Montag einen etwas schwächeren Handel beobachten. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenauftakt abwärts. Die Wall Street startet knapp im Minus. Die Börsen in Asien notierten unterdessen in Rot.