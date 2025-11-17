Titan Kogyo Kabushiki Kaisha informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Titan Kogyo Kabushiki Kaisha hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7,65 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 22,04 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Titan Kogyo Kabushiki Kaisha im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at