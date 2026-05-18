Titan Kogyo Kabushiki Kaisha: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Titan Kogyo Kabushiki Kaisha ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Titan Kogyo Kabushiki Kaisha die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,900 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 68,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 67,48 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8,14 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Titan Kogyo Kabushiki Kaisha einen Umsatz von 7,79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at