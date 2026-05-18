18.05.2026 06:31:29

Titan Kogyo Kabushiki Kaisha: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Titan Kogyo Kabushiki Kaisha ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Titan Kogyo Kabushiki Kaisha die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 52,02 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,900 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,04 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 68,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 67,48 JPY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 8,14 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Titan Kogyo Kabushiki Kaisha einen Umsatz von 7,79 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Verlusten erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt wird am Montag mit Verlusten erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte weiter nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen