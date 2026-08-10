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10.08.2026 06:31:29
Titan Kogyo Kabushiki Kaisha: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Titan Kogyo Kabushiki Kaisha hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 9,21 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Titan Kogyo Kabushiki Kaisha 21,34 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Titan Kogyo Kabushiki Kaisha mit einem Umsatz von insgesamt 2,08 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,84 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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