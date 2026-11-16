Titan Kogyo Kabushiki Kaisha: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Titan Kogyo Kabushiki Kaisha hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 5,57 JPY gegenüber 7,65 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 2,04 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,99 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at