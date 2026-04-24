Titan Logix informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Titan Logix hat am 21.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,7 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at