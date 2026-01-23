Titan Logix öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Titan Logix hat am 21.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2025 – vorgestellt.

Titan Logix hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 32,87 Prozent auf 1,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at