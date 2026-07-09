Titan Logix stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Titan Logix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Titan Logix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,5 Millionen CAD im Vergleich zu 1,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at