Titan Logix hat sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Titan Logix im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,98 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,6 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,020 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,020 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Titan Logix im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,07 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,61 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 6,75 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at