Titan Machinery: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Titan Machinery äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Titan Machinery hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 496,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 546,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at