26.11.2025 06:31:28
Titan Machinery gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Titan Machinery präsentierte in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig standen 644,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 5,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Titan Machinery 679,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
