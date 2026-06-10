Titan Machinery gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Titan Machinery hat am 09.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Titan Machinery in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 522,4 Millionen USD im Vergleich zu 594,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at