|
10.06.2026 06:31:29
Titan Machinery gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Titan Machinery hat am 09.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Titan Machinery in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 522,4 Millionen USD im Vergleich zu 594,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert: ATX schließt nach Richtungssuche schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- DAX letztlich leichter -- Asiens Börsen schließen tiefer
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch tiefer. Der deutsche Aktienmarkt tendierte abwärts. An den US-Börsen ging es abwärts. Die asiatischen Börsen gaben zur Wochenmitte teilweise deutlich nach.