Titan Machinery Aktie
WKN DE: A0M8F2 / ISIN: US88830R1014
|
24.11.2026 12:57:29
Titan Machinery Inc. Q3 Sales Decline
(RTTNews) - Titan Machinery Inc. (TITN) released earnings for third quarter of $1.24 million
The company's earnings came in at $1.24 million, or $0.05 per share. This compares with $1.20 million, or $0.05 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 15.3% to $545.67 million from $644.51 million last year.
Titan Machinery Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.24 Mln. vs. $1.20 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.05 last year. -Revenue: $545.67 Mln vs. $644.51 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Titan Machinery Inc
|
23.11.26
|Ausblick: Titan Machinery legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.26
|Ausblick: Titan Machinery gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
08.06.26
|Ausblick: Titan Machinery stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
25.05.26
|Erste Schätzungen: Titan Machinery informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Titan Machinery Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Titan Machinery Inc
|18,60
|-1,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: Dow stabil -- ATX dreht ins Minus -- DAX im Verkaufsmodus – Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gibt am Dienstag deutlich ab. Der DAX verliert unterdessen ebenfalls. Der Dow tendiert im Dienstagshandel seitwärts. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.