Titan Machinery öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Titan Machinery ließ sich am 23.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Titan Machinery die Bilanz zum am 30.04.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz wurden 628,7 Millionen USD gegenüber 569,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at